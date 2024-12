Quotidiano.net - Transizione energetica:. Enel investe 43 miliardi

"LE AZIONI MANAGERIALI realizzate nell’ultimo anno ci hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi comunicati ai mercati e di rafforzare la solidità finanziaria del Gruppo: possiamo così aprire un nuovo capitolo di crescita, che creerà ulteriore valore per gli azionisti e tutti i nostri stakeholder". È la fotografia di un gruppo che naviga a gonfie vele, quella che emerge in modo netto dalle parole di Flavio Cattaneo (nella foto), amministratore delegato di, in occasione della presentazione a Milano del nuovo piano strategico 2025-2027. "Ci concentreremo – ha spiegato – sulle attività core e sull’allocazione flessibile del capitale, aumentando gli investimenti, principalmente in asset regolati con rendimenti prevedibili, che favoriranno al contempo un’accelerazione della".