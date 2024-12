Liberoquotidiano.it - "Su cosa si fonda il sovranismo": Michele Serra tratta gli elettori di destra come stolti

"Se esistessero dei Simpson o dei Griffin anche in Russia, o meglio, se potessero esistere autori e produttori che osano prendere per i fondelli il regime, la satira avrebbe un'occasione formidabile":lo ha detto a Che tempo che fa, nello studio di Fabio Fazio su Canale Nove. L'editorialista di Repubblica, poi, ha proseguito: "Mi sembra già di vedere la sigla, Putin e il patriarca Cirillo che cantano in coppia 'che fine hanno fatto i vecchi valori.'". A seguire un attacco ai sovranismi: "L'idea di una politica ufficialmente, dichiaratamente omofoba fa pensare alle teocrazie islamiste,l'Iran. Prepariamoci: non è più così. I vari sovranismi in auge sino tutti, a Est e a Ovest, sui 'sani valori tradizionali'. Molto del loro potere di seduzione, e di rassicurazione, sta in questo principio, più o meno esplicito: il mondo vi sembra troppo complicato? Vi sembra confuso, minaccioso? Non ci si capisce più niente? Non si sa dove andremo a finire? Beh, se votate per noi, tutto questo disordine finirà.