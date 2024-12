Parità di genere regione Marche all’avanguardia | guida all’uguaglianza tra uomini e donne  in azienda

Leggi su Ildenaro.it

Certificazioni anti-gender gap in aumento nelle. Con un +87,8% rispetto allo scorso anno (44 aziende nel 2023 contro le 77 registrate a giugno di quest’anno), la nostrarappresenta una realtà in controtendenza rispetto al dato nazionale (nel 2024 l’Italia è oltre l’ottantesimo posto). La situazione marchigiana si sta modificando in meglio nell’ambito della certificazione di sitili per l’equità dinei luoghi di lavoro. Si tratta di una cifra destinata ad aumentare sensibilmente anche a seguito del Bando Unioncamere. Anche sul fronte della sensibilizzazione al tema, la terra marchigiana riserva non poche sorprese. E’qui, infatti, che è nata la primaaggiornata contro il gender gap nei luoghi di lavoro. Giovedì 5 dicembre, dalle 17, ad Ancona (Aula B1 Facoltà di Economia Giorgio Fuà, Piazzale Martelli 8) nel contesto di Libri Fuori Teca, la rassegna curata dall’Assemblea Legislativa dellesarà presentato il saggio-inchiesta sul livello di attenzione alle distranei luoghi di lavoro.