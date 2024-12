Inter-news.it - Inter migliore squadra in Serie A, Marotta: «Uniti e coesi. Mai arroganti!»

L’è stata premiata come lasquadre dellaA: il Presidente Giuseppeha raccontato le sue emozioni per questo riconoscimento.LE DICHIARAZIONI – Dopo che l’è stata premiata come migliordell’ultima stagione diA, il Presidente dei nerazzurri Giuseppeha così parlato a Sky Sport: «Davanti a un momento così drammatico, la risposta è stata d’ansia ma anche molto spontanea da parte del mondo del calcio. Ci siamo fermati per essere solidali in quel momento. Si tratta di una presa di posizione che ha dimostrato come il clima nel calcio sia coeso. Quando si tratta di essere solidali, bisogna essere presenti. Grande soddisfazione personale, come rappresentante della società. Ho voluto ringraziare tutti coloro che lavorano per i nostri calciatori.