Ultimouomo.com - Il dramma di Bove ci ha fatto sentire una comunità

Leggi su Ultimouomo.com

Per mezz’ora abbiamo fissato un’immagine sempre uguale. La grammatica televisiva di una partita di calcio si arresta su un’immagine statica: un prato deserto circondato da spalti pieni di persone silenziose. Fiorentina-Inter è stata prima sospesa, poi rinviata. Edoardosi è chinato per allacciarsi le scarpe e poco dopo si è accasciato a terra privo di sensi e di respiro. Le persone in campo si sono avvicinate e hannoscudo intorno al corpo immobile, quelle intorno al campo hanno trattenuto il fiato; altre persone in campo hanno iniziato ad agitarsi perché ogni secondo poteva essere fatale, e altre sono corse con la barella in mano. Quelle sugli spalti hanno riconosciuto la gravità di ciò che stava succedendo ma non potevano fare nulla se non preoccuparsi. E quando la barella ha portato il corpo disull’ambulanza, e quello ha ripreso a respirare, e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi, ed era chiaro che la partita non sarebbe mai più ripresa, lo stadio Franchi è precipitato in un silenzio denso e preoccupato.