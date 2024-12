Crisi dell’auto nuovo calo delle immatricolazioni a novembre Per Stellantis vendite giù del 246%

Leggi su Open.online

Diun mese con il segno meno per il mercato italiano. A2024, ledi nuove vetture in Italia sono state 124.251, indel 10,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il consuntivo dei primi undici mesi dell’anno si è chiuso a 1.452.973 veicoli immatricolati, lo 0,2% in meno dello stesso periodo del 2023. Secondo una stima del Centro Studi Promotor, è legittimo prevedere che il 2024 si chiuderà più o meno sui livelli del 2023, cioè a quota 1.566.000, con undel 18,3%, l’ultimo anno del pre-Covid.nera perA soffrire ancora più della media è, il cui amministratore delegato Carlos Tavares ha rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni. Il colosso italo-francese è l’unica casa automobilistica a produrre automobili in Italia.