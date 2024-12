Scuolalink.it - Concorso Marina Militare 2025: 2500 posti per VFI

Laha pubblicato il bando per il reclutamento diVolontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI), aperto ai civili con licenza media. La selezione prevede due blocchi di domande con incorporamenti distinti e offre diverse opportunità nei corpi CEMM e Capitanerie di Porto (CP). Ecco tutti i dettagli suidisponibili, i requisiti e le modalità di partecipazione.disponibili e suddivisione per settori Ilmette a disposizione, suddivisi in: Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM): 1700, distribuiti nei settori navale (1339) anfibi (131) incursori (79) subacquei-palombari (39) sommergibilisti (52) componente aeronautica (60) Corpo delle Capitanerie di Porto (CP): 800, di cui 760 per specialità varie 10 per la componente aeronautica 15 per soccorritori marittimi 15 per subacquei-sommozzatori Il reclutamento avverrà in due blocchi: il primo prevede quattro incorporamenti per un totale di 1950, mentre il secondo ne include due, per 550complessivi.