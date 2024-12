Anteprima24.it - Comunità LGBTQIA+, Big Mama omaggiata con il Cuore della Candelora

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambitopresentazione del progetto “SICUREZZA +” – La culturasicurezza nei cantieri, promosso dalla Provincia di Avellino presso l’Auditorium dell’ITIS “Guido Dorso”, l’associazione PGR (Per Grazia Ricevuta) ha colto l’occasione per incontrare la cantante e attivista Big.Durante l’incontro, il presidente dell’associazione, Massimo Saveriano, ha omaggiato l’artista con il– creazione simbolica disegnata e prodotta da Texture Stereolitografia – come riconoscimento per il suo impegno nella difesa dei diritti civili e il sostegno costante alla.L’incontro ha rappresentato un momento significativo, che ha unito l’importanzasicurezza nei cantieri con valori fondamentali come l’inclusione e il rispetto delle diversità, offrendo ai presenti un’occasione di riflessione su tematiche sociali e culturali di assoluta rilevanza.