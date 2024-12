Latuafonte.com - Tradimento come finisce e chi muore: il finale straziante e amaro

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 9:06 pm by Redazioneè la serie turca che sta tenendo compagnia al pubblico di Canale 5 nella prima serata di domenica. Lo show, che vede protagonista l’interprete di Hunkar Yaman di Terra Amara, Vahide Perçin,con l’episodio numero 71, della stagione 2. La trama prende inizio con Güzide, una giudice rispettata che vive per la sua famiglia, composta dal marito Tarik e i due figli Oylum e Ozan. La famiglia si ritrova ad affrontare non pochi drammi quando i segreti vengono a galla. Ma qual è ildi questa serie TV? Vi anticipiamo che ciò che accade nell’ultimo episodio ha fatto arrabbiare moltissimi spettatori turchi.? Ildella serie TV turcaLeggi anche:su Canale 5: chi sono Yesim, Nazan, Oltan e TolgaLeggi anche:serie turca: chi sono Guzide, Ali, Tarik, Ozan e OylumL’ultimo episodio della serie TV turcainizia con Güzide che viene sconvolta quando scopre di essere stata ingannata da Tarik.