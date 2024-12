Thesocialpost.it - Sanremo 2025: annunciati i 30 Big in gara da Carlo Conti al Tg1

Il Festival dientra nel vivo con l’annuncio ufficiale dei 30 artisti che parteciperanno alla competizione canora più attesa d’Italia. Durante l’edizione del Tg1 delle 13.30 di oggi, 1 dicembre, il conduttore e direttore artisticoha svelato i nomi dei Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio.Questa edizione segna il ritorno dialla guida del Festival, dopo un’assenza di sette anni, e si preannuncia come una delle più competitive degli ultimi tempi. Con l’obiettivo di rinnovare la tradizione del format, il conduttore ha introdotto novità nel regolamento, come la reintroduzione della separazione tra Big e Nuove Proposte e una nuova impostazione per la serata Cover.I nomi dei 30 Big inEcco l’elenco degli artisti che parteciperanno a:• Achille Lauro• Gaia• ComaCose• Francesco Gabbani• Willie Peyote• Noemi• Rkomi• Modà• Rose Villain• Brunori Sas• Irama• Clara• Massimo Ranieri• Emis Killa• Sara ToscanoA questi si aggiungono altri artisti che completano una rosa variegata di stili e generi, capace di rappresentare l’evoluzione musicale italiana.