Lanazione.it - Rivoluzione medici di base: ecografie e analisi da gennaio in ambulatorio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 dicembre 2024 – Dadifaranno esami ednei loro ambulatori. E non solo. L’accordo tra Regione Toscana edi famiglia è già stato raggiunto e siglato. La delibera è pronta, ma passerà al vaglio della giunta toscana a fine dicembre per essere operativa da. Ora mancano i soldi. Perché il progetto sperimentale viene finanziato utilizzando le risorse del fondo sanitario che il governo vincola all’abbattimento delle liste d’attesa. Il progetto, che prevede l’adesione volontaria deidi famiglia, darà luogo a un premio di risultato: iche riusciranno con la loro attività ambulatoriale a diminuire il numero di richieste di prestazioni specialistiche ed esami strumentali otterranno un bonus extra. Complessivamente verranno destinati due milioni di euro per il 2025.