Napoli corto muso da scudetto Conte ha liberato Napoli dal fardello estetico | è squadra da Nord-Est

dahadal: èda-EstUn’altra vittoria per uno a zero. Ilche è sempre stato sinonimo di cinismo. Così vince ildia Torino. Sono nove giornate che gli azzurri sono in testa alla classifica. Dal 29 settembre. E non mollano. Anzi. Ilvince nel giorno in cui appare meno contiano. Costruisce di più, quindi spreca di più. Ma appare anche svagato, regala agli avversari palloni (e anche un paio d’occasioni) che non sono da questo. Mentalmente, però, è unache non molla mai la presa. Mai.poco napoletana, con pochi svolazzi.che potremmo definire dell’operoso-Est. Ci torneremo. È all’ottava partita – su quattordici – senza subire gol. Trapattoni sarà orgoglioso del suo allievo.