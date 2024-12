Ilnapolista.it - McTominay è il porto di Napoli, ricordiamo la bava di agosto per l’acquisto di Douglas Luiz

Leggi su Ilnapolista.it

è ildiladiperdiPronti via e Buongiorno si commuove e offre l’unico errore dell’anno. Adams non ringrazia.BigRom, stufo di essere considerato un pastore in un presepe, sfodera un colpo di tacco geniale. Milinkovic Savic comincia il suo show.è l’arte delle cose giuste. C’erano adfiumi diodorosa dedicata aldi. Il pallone italico non ha coscienza né occhi.è ildi. Sinistro all’angolino. Cornamuse e non zampogne a Natale.0-1Coco all’improvviso si inginocchia sul pallone ad un centimetro dalla rete. Noi ringraziamo.Fine primo tempoRientriamo sereni. Zambo porta in braccio tutta la loro mediana. Non si teme niente tanto che decidiamo di regalargli un paio di palloni giusto per provare fin dove siamo invalicabili.