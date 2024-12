Sport.quotidiano.net - Le parole nel post-partita. Lo sfogo di D’Aversa: "Mancata convinzione»

Neldi San Siro contro il Milan Robertosi prende tutte le responsabilità di un primo tempo non giocato secondo il dna dell’Empoli. "Nel primo tempo non si è vista quella determinazione che non deve mai mancare in una squadra come la nostra che si deve salvare – ha esordito il tecnico azzurro – Abbiamo fatto tanti errori, ma non per mancanza di qualità, bensì perché non facevamo le cose con la massima ‘cattiveria’ e se questo atteggiamento lo ha avuto tutta la squadra la responsabilità è mia, non sono riuscito a trasmettere il giusto atteggiamento". "Così nell’intervallo ho provato a dare una scossa – prosegue– e siamo riusciti a fare laper come l’avevamo preparata. A San Siro contro il Milan si può perdere ma, ripeto, nel primo tempo si poteva fare meglio, poi l’episodio della traversa poteva cambiare la