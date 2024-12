Lanazione.it - La rabbia degli oss senza lavoro: hanno superato il concorso, ma da 3 anni aspettano la chiamata

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 1 dicembre 2024 – Striscioni, magliette con slogan di protesta, bandiere per non arrendersi. Per chiedere quel posto diper il quale sono risultati tutti idonei, ma che da treancorae che adesso rischiano di vedere sfumare, perché la graduatoria di cui fanno parte – già prorogata di un anno – scadrà ad aprile 2025. Sono gli oss, operatori socio sanitari, che in Piazza Duomo, a Firenze, davanti alla sede della Regione Toscana,fatto sentire, ancora una volta, la loro voce. Al presidio indetto da Usb Toscana e Uil ha partecipato una rappresentanza’esclusi’ della graduatoria concorsuale. “Il– ricordano gli oss in attesa – si è tenuto nel 2021 e sono risultati idonei 2611 partecipanti. Dalla graduatoria potevano, e possono, attingere tutti gli enti del Servizio sanitario regionale ma, dal 2021 a oggi, solo 601 persone sono state assunte.