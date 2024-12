Agi.it - Dopo oltre due mesi ko, la Smi Roma Volley ritrova la vittoria a Perugia

AGI -duela SMIlain campionato con un netto 3-0 a, frutto di una partita ben giocata in tutti i fondamentali. Ultima in classifica, la squadra di Cuccarinila stagione entusiasmante dell'anno scorso, fa fatica a ingranareaver rinnovato buona parte delle giocatrici. Lo starting six capitolino vede la diagonale Mirkovi?-Orvošová, Salas e Melli di banda, Ciarrocchi e Schölzel al centro della rete e Zannoni libero.un avvio punto a puntoprova ad allungare (12-9) ma,il time-out di coach Cuccarini, le Wolves ribaltano i giochi con caparbietà (13-16) ed incrementano il vantaggio con due attacchi di Orvošová (15-21). Nelle battute finali, entrano in campo anche Rotar per Melli e Provaroni per Salas, le padrone di casa reagiscono eno il pari a quota 22, prima che l'attacco di Ciarrocchi e i muri di Orvošová e Rotar consegnino il primo set a