Inter-news.it - Bove, il pensiero di Thuram: «Forza Edoardo. Siamo con te!»

Leggi su Inter-news.it

ha accusato un malore durante Fiorentina-Inter, partita poi ovviamente prima sospesa e in seguito rinviata a data da destinarsi. Dopo il primo comunicato ufficiale diramato dall’azienda ospedaliera e dalla Fiorentina sulle condizioni del ragazzo,su Instagram esprime vicinanzaSOLIDALI –dopo essersi sentito male al minuto 17 di Fiorentina-Inter è stato trasportato all’ospedale Careggi dove i primi esami svolti escludono danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Il ventiduenne si trova in terapia intensiva. Quandoha perso conoscenza in campo, il soccorso dei compagni e dei calciatori dell’Inter è stato immediato. Proprio uno dei nerazzurri, vale a dire Marcus, su Instagram esprime tutta la sua vicinanza al ragazzo, pregando per lui affinché possa riprendersi al più presto: “