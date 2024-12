Ilgiorno.it - Aids, l’epidemia (anche culturale) che non si ferma

Leggi su Ilgiorno.it

Parsi Il primo dicembre, dal 1988 ad oggi, si celebra la giornata mondiale della lotta all’. Un’epidemia che ha causato la morte di 35 milioni di persone. E poiché siamo in tempi nei quali è tornato ad essere riproposto il termine “genocidio”, se questo non è un genocidio, allora il genocidio cos’è? Vero è che si tratta di un’epidemia mondiale che non ha risparmiato le persone in base a razza, colore, nazionalità ma laddove l’estrema colpevolizzante gravità del contagio, viene egregiamente denunciata nel romanzo di Maddalena Prinz “La sveglia”. E, anzi, emerge ancora come l’Hiv-- oltre e più! - che essere una malattia, sembra rappresentare una punizione per peccati sessualmente commessi. Laddove “peccato”, per tanti, troppi irrisolti, frustrati impotenti, il sesso lo è! E nonostante il P Andrea Ganna del Massachusetts General Hospital di Boston, dopo aver intervistato 470mila persone abbia sancito che l’identità sessuale di genere è "l’espressione di un mix di fattori genetici, affettivi, educativi, traumatici ed ambientali e che, pertanto, si può parlare soltanto di “ non eterosessualità”", l’Hiv-resta la malattia dei tossici e dei gay.