Anteprima24.it - Videosorveglianza, presto l’intero impianto in funzione a San Salvatore Telesino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiVentidue motivi per un territorio più sicuro. Ventidue quante le postazioni della(alcune delle quali a telecamera multipla) che sarannotutte attive a SanTelesino.La maggior parte degli occhi digitali, in realtà, già lo sono con le poche residue che lo diverranno nello spazio di poche settimane. Si avvia quindi al completamento un progetto che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Romano e che ha preso forma grazie a risorse economiche esterne, vale a dirsi a costo zero per delle casse dell’Ente.Il sistema in questione avrà, come da normativa vigente in termine di privacy e di riservatezza la sua base presso la sede della Polizia Municipale, andrà a vigilare a 360 gradi sulla sicurezza cittadina.