Ilrestodelcarlino.it - Principio d’incendio alla D’Azeglio. Studenti evacuati, nessun ferito

Ansia e paura, ieri mattinascuoladi Ascoli. All’istituto di Lungo Castellano, infatti, al cui interno si trovano sia le classi delle medie che quelle delle elementari, per un totale di 180, si è sviluppato undi incendio che ha causato l’evacuazione immediata del plesso. Per fortuna non ci sono stati feriti, perché la dirigente scolastica Valentina Bellini e gli insegnanti sono stati bravi a far uscire subito i ragazzi, in maniera composta, e riconsegnarli ai rispettivi genitori. Il rogo si è diffuso nei locali sotterranei dell’edificio. Sono intervenuti ovviamente i vigili del fuoco e sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. Non sono ancora chiari i motivi che hanno causato l’incendio. Tutto, però, lascia presupporre che si sia trattato di un cortocircuito.