Per la Yuasa Battery c’è l’esame Gas Sales

E’ partita nel pomeriggio di ieri alla volta di Piacenza laGrottazzolina che completa oggi alle 18 in terra lombarda il girone di andata di questa prima avventura in Superlega. Grotta ancora alla ricerca del primo successo stagionale mentre Piacenza è reduce da tre ko nelle ultime tre settimane. Nonostante un super organico, per la terza forza dell’ultima stagione regolare, senza Kovacevic, Simon, Maar o Mandiraci (a turno forzatamente assenti) hanno dovuto cedere l’intera posta rispettivamente a Civitanova, Trento e Verona. E in estate di certo il mercato non è mancato affatto con Uros Kovacevic e Stephen Maar, quest’ultimo proveniente da Monza ma anche Alessandro Bovolenta che ha riformato la coppia di opposti azzurri con Romanò, oltre all’arrivo del centrale Galassi. Altre novità importanti per un roster decisamente molto solido con capitano il regista Brizard insieme al centralone cubano Simon, Fabio Ricci e Robbert Andringa; il tutto con Andrea Anastasi nelle vesti di condottiero in panchina.