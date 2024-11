Ilrestodelcarlino.it - Palazzi e portici imbrattati con “Facciamo l’amore”: preso il vandalo pendolare

Ancona, 30 novembre 2024 – Le colonne del porticato agli Archi, in via Marconi, appena tinteggiate di nuovo, unana in corso Amendola, la parete di una casa in via Vecchini e poi ancora la saracinesca di un garage in via San Martino e via XXIX Settembre, lungo il nuovo boulevard che costeggia il porto. Un writer scatenato aveva tappezzato la città con la scritta “” che finiva con una strisciata particolare, una virgola allungata, il suo simbolo o meglio il suo tag. Proprio quella firma, così particolare, ha permesso alla Squadra mobile diretta dal vice questore aggiunto Carlo Pinto, di risalire in meno di due mesi al responsabile degli imbrattamenti del centro e dei quartieri confinanti. E’ un 28enne riminese che lavora per una ditta che fa catering a Gallarate. Sia a casa che sul posto di lavoro gli agenti, andati in trasferta in Emilia Romagna e in Lombardia, hanno trovato materiale di riscontro sul sospettato che è stato denunciato a piede libero per deturpamento e imbrattamento di cose altrui che prevede sia pene detentive che multe.