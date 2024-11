NBA 2024 2025 | Cleveland cade ancora contro Atlanta Gilgeous-Alexander guida OKC al successo sui Lakers

Leggi su Sportface.it

Dopo la giornata del Thanksgiving che non ha visto l’NBA scendere in campo lasciando spazio alla NFL nel giorno di festa, si è tornati nella passata notte italiana con ben dieci incontri validi anche per il penultimo turno di NBA Cup. E dopo Golden State Warriors e Houston Rockets avanzano ai quarti di finale anche gliHawks, che infliggono la seconda sconfitta consecutiva aiCavaliers supeandoli con il punteggio di 117-101 dietro la doppia doppia da 21 punti e 11 assist di Trae Young. Cavs per il momentoin testa alla Eastern Conference, ma ora con lo stesso numero di KO dei Boston Celtics, che invece nella notte hanno battuto 129-138 i Bulls in quel di Chicago con 35 punti e 14 rimbalzi di Tatum. Vincono anche Orlando, che domina a Brooklyn 100-123 con 29+8+8 di Franz Wagner, e New York che di misura ha la meglio 98-99 a Charlottegli Hornets.