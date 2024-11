Monza la truffa delle benedizioni natalizie | falso prete fa le visite in casa e ruba le offerte della parrocchia

Leggi su Open.online

«Non aprite la porta a nessuno che si presenti come Don Nicola». L’allarme corre su Facebook: alcune persone si spacciano per preticomunità brianzola in modo da entrare nelle case deini, farefintee richiedere in cambio. Ma sono degli impostori e nulla hanno a che fare con le chieseprovincia. Itori si presentano in abito scuro e avrebbero già ingannato alcuni cittadini. Si nasconderebbero dietro il nome di “Don Nicola”, come denuncia la pagina socialcomunità Pastorale Santa Maria di Lesmo “Quattro campanili”: «Vogliamo avvisare tutti i residenti di Correzzana, Lesmo, Camparada, Gerno e Peregallo che potrebbero esserci persone che si spacciano per i preticomunità». È stato il parroco don Mauro Viganò, come riporta il Corriere, a voler diffondere l’avviso tramite social così da poter raggiungere tutti ini.