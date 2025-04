De Luca No della Corte Costituzionale al Terzo mandato | Nessuno si faccia distrarre dal lavoro

Corte Costituzionale si è espressa: Vincenzo De Luca non potrà candidarsi per la terza volta consecutiva alla Presidenza della Regione Campania. Il Pd aveva bocciato la candidatura e sperava nell'illegittimità del governatore. Coinvolto indirettamente Luca Zaia, anche lui alla fine del secondo mandato e intenzionato a ricandidarsi. De Luca: "sono gli elettori che devono decidere, non i burocrati di partito"

