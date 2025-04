Serieanews.com - Lookman, l’Atalanta fa il prezzo: beffa Juve, vestirà un’altra maglia in Serie A

Leggi su Serieanews.com

Ademolalasceràa fine stagione: fissato il. L’esterno resta inA ma non andrà allafa ilinA (Lapresse) –AnewsAdemolaè uno dei calciatori che ha maggiormente impressionato il calcio italiano. non solo. L’esterno nigeriano sta disputando una stagione pazzesca. Ben 13 gol e cinque assist in 25 gare diA, cinque le reti nelle sette gare di Champions League disputate.Un impatto devastante da seconda punta, partendo largo sfruttando la sua velocità ed il cambio di passo per poi accentrarsi ed andare alla conclusione. Un vero e proprio enigma irrisolto per tutti i club diA e non solo. Il numero 11 è il vice cannoniere delalle spalle di Retegui ed è arrivato al momento della consacrazione definitiva.