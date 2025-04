Ilrestodelcarlino.it - Il latitante ricercato dall’Interpol era in Maserati: catturato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Padova, 10 aprile 2025 – Un’importante cattura e arresto nei confronti di un truffatore. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno arresto un soggetto di nazionalità brasiliana, oggetto di ricerche in campo internazionale. A suo cario un mandato d’arresto emesso da un tribunale brasiliano per frode commerciale, frode, associazione e frode contro il Governo, reati in relazione ai quali il codice penale brasiliano prevede la pena massima di 49 anni di reclusione. I posti frequentati dalIl sospetto della presenza in territorio padovano del soggetto, inserito all’interno di una “Red notice” dell’Interpol, è emerso nel corso di attività investigativa di approfondimento e analisi di operazioni finanziarie ritenute dai finanzieri riconducibili al