Sci alpino Alex Vinatzer secondo al Trofeo Cinque Nazioni Noel vince lo slalom

slalom maschile che ha animato la seconda e ultima giornata della 72ma edizione del Trofeo Cinque Nazioni, uno degli ultimi appuntamenti di questa intensa stagione agonistica. Alex Vinatzer ha concluso al secondo posto, a 19 centesimi di ritardo dal francese Clement Noel.L'altoatesino ha firmato il miglior tempo nella seconda manche e ha conseguito un eccellente risultato agonistico, fermandosi dietro al Campione Olimpico. L'azzurro, che si è lasciato alle spalle l'altro transalpino Victor Muffat Jeandet (a 0.32), può così guardare con ottimismo alla preparazione che lo condurrà verso la prossima annata agonistica.Stefano Gross, reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani e impegnato in una delle ultime gare della sua carriera, aveva siglato il miglior tempo a metà gara e ha poi chiuso al quinto posto con un ritardo di 49 centesimi dal vincitore.

