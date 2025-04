Chi era Salvatore Minissale l’operaio morto precipitato per 10 metri nel cantiere di una scuola media

Salvatore Minissale è morto nel pomeriggio del 9 aprile dopo essere precipitato per 10 metri in un cantiere di Fino Mornasco (Como). Il 54enne sarebbe caduto da un ponteggio per cause ancora in fase di accertamento. Leggi su Fanpage.it nel pomeriggio del 9 aprile dopo essereper 10in undi Fino Mornasco (Como). Il 54enne sarebbe caduto da un ponteggio per cause ancora in fase di accertamento.

Chi era Salvatore Minissale, l'operaio di 54 anni morto precipitando nel cantiere della scuola di Fino Mornasco. Chi era Salvatore Minissale, l'operaio morto precipitato per 10 metri nel cantiere di una scuola media. Precipita per 10 metri in cantiere: chi è l'operaio brianzolo morto a 54 anni. Salvatore Minissale, il dramma dell’operaio di Cogliate morto cadendo dal tetto della scuola media. Tragedia sul lavoro: morto Salvatore Minissale, capocantiere di Cogliate precipitato. Salvatore Minissale, il capocantiere 54enne precipitato. Il sindaco di Fino Mornasco: “È stato uno shock”. Ne parlano su altre fonti

Chi era Salvatore Minissale, l’operaio morto precipitato per 10 metri nel cantiere di una scuola media - Salvatore Minissale è morto nel pomeriggio del 9 aprile dopo essere precipitato per 10 metri in un cantiere di Fino Mornasco (Como) ... (fanpage.it)

Era di Cogliate l’uomo morto cadendo dall’impalcatura nel cantiere della scuola - Viveva a Cogliate Salvatore Minissale, il capocantiere di 54 anni morto ieri pomeriggio nel cantiere della scuola a Fino Mornasco (Co). Chi era Salvatore ... (ilnotiziario.net)

Salvatore Minissale, il dramma dell’operaio di Cogliate morto cadendo dal tetto della scuola media - Saranno ascoltati i testimoni dell’incidente sul lavoro a Fino Mornasco (Como) costato la vita al capocantiere 54enne nel tardo pomeriggio di mercoledì ... (msn.com)