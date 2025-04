Iltempo.it - Pensione all'estero, i Paesi dove si vive meglio e si pagano meno tasse

Sempre più pensionati italiani decidono di trasferirsi all', alla ricerca di una qualità della vita migliore e di una pressione fiscale più leggera. Ma quali sono ipiù vantaggiosi da questo punto di vista? Ecco un'analisi della tassazione sulle pensioni dei cittadini stranieri in alcune delle mete più gettonate. Portogallo Fino al 2020, il Portogallo era un vero e proprio paradiso fiscale per i pensionati stranieri, offrendo un'esenzione totale dalle imposte per dieci anni. Successivamente, è stata introdotta un'imposta agevolata del 10%. Tuttavia, dal 1° gennaio 2024, queste agevolazioni sono state eliminate per i nuovi residenti, anche se chi ne beneficiava in precedenza continuerà a godere del vecchio regime. Spagna In Spagna, le pensioni sono soggette a un sistema fiscale progressivo, con aliquote che vanno dal 19% al 47%, a seconda del reddito.