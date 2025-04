Portavoce Ue ' al momento incontri con gli Usa non in agenda'

momento non abbiamo notizia di incontri in agenda". Lo ha detto un Portavoce della Commissione Ue in merito a possibili contatti, dopo la sospensione reciproca dei dazi, tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e la controparte statunitense. "Vedremo cosa accade ora", ha aggiunto. Quotidiano.net - Portavoce Ue, 'al momento incontri con gli Usa non in agenda' Leggi su Quotidiano.net "Alnon abbiamo notizia diin". Lo ha detto undella Commissione Ue in merito a possibili contatti, dopo la sospensione reciproca dei dazi, tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e la controparte statunitense. "Vedremo cosa accade ora", ha aggiunto.

Portavoce Ue, 'al momento incontri con gli Usa non in agenda'. Portavoce Ue, 'al momento incontri con gli Usa non in agenda'. Dazi, Ue a Trump: "Ci sarà una risposta al momento opportuno" - LaPresse. La Commissione Ue: "La risposta a dazi degli Stati Uniti arriverà presto, ma al momento opportuno. «Ungheria? Il ritiro degli Stati dalla CPI ha effetto un anno dopo la notifica». Dazi Usa, Ue: "Presto risposta europea". Ne parlano su altre fonti

Portavoce Ue, 'al momento incontri con gli Usa non in agenda' - "Al momento non abbiamo notizia di incontri in agenda". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue in merito a possibili contatti, dopo la sospensione reciproca dei dazi, tra il commissario Ue al C ... (ansa.it)

La Commissione Ue: "La risposta a dazi degli Stati Uniti arriverà presto, ma al momento opportuno" - BRUXELLES - "Sulla nostra risposta" agli annunci Usa sui dazi "tutto ciò che posso dire è che ce ne sarà una, avverrà al momento opportuno dopo gli annunci previsti questa sera". Lo ha detto ... (ilmessaggero.it)

Dazi Usa, il “giorno della liberazione” è arrivato. Ue: “Risposta al momento opportuno” - Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato i dazi. L'Unione europea si dice pronta ma non intende scoprire subito le proprie carte. (msn.com)