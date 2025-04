Laprimapagina.it - Paolo Fedele: grazie Mons. Santo Marcianò

Leggi su Laprimapagina.it

Sua Eccellenza, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, oggi 10 aprile concluderà ufficialmente il suo mandato al compimento del 65° anno di età, come previsto dalla normativa che regola l’Ufficio di Ordinario Militare. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento aper l’impegno instancabile, la fede profonda e il legame umano e spirituale che ha saputo tessere in questi anni con le Forze Armate e con la comunità intera. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per molti, illuminando con la sua presenza momenti di difficoltà e dando conforto a chi ne aveva bisogno”. Lo scrive in una nota.L’8 luglio 2016 l’Ordinario militare per l’Italia, arcivescovo, visitò la Capitaneria di Porto di Vibo Marina. L’alto prelato, recatosi nel presidio vibonese per benedire e consacrare la cappella dedicata a Santa Barbara, ha poi visitato, la motovedetta Cp265, accompagnato dal comandante della stessa unità, e da Antonio Lo Giudice comandante della Capitaneria di porto.