Gravina | Stadi per Euro 2032? C’è ansia dobbiamo accelerare non solo con San Siro ma con tutte le strutture

Gravina è intervenuto all’evento Il Foglio a San Siro , in cui ha parlato dei prossimi Mondiali e degli Stadi italiani.Gravina: «Stadi per Euro 2032? dobbiamo accelerare non solo con San Siro ma con tutte le strutture»Si aspettano le riforme, da dove si riparte?«Si riparte dal nostro piano strategico, ci sono dei percorsi da seguire e dobbiamo essere coerenti. dobbiamo passare dalla declinazione inserita nel piano strategico alla sua attuazione».Siamo a San Siro, come vede i progressi di Inter e Milan per acquistare lo Stadio, anche pensando alle scadenze per Euro 2032?«Siamo tutti in ansia, preoccupati ma fiduciosi. Ho visto di recente il ministro Abodi, credo ci sia l’idea di accelerare questo percorso, che non riguarda solo Milano ma tutte le strutture. Ilnapolista.it - Gravina: «Stadi per Euro 2032? C’è ansia, dobbiamo accelerare non solo con San Siro ma con tutte le strutture» Leggi su Ilnapolista.it Il presidente della Figc Gabrieleè intervenuto all’evento Il Foglio a San, in cui ha parlato dei prossimi Mondiali e degliitaliani.: «pernoncon Sanma conle»Si aspettano le riforme, da dove si riparte?«Si riparte dal nostro piano strategico, ci sono dei percorsi da seguire eessere coerenti.passare dalla declinazione inserita nel piano strategico alla sua attuazione».Siamo a San, come vede i progressi di Inter e Milan per acquistare loo, anche pensando alle scadenze per?«Siamo tutti in, preoccupati ma fiduciosi. Ho visto di recente il ministro Abodi, credo ci sia l’idea diquesto percorso, che non riguardaMilano male

