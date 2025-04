Ilnapolista.it - Tebas denunciato dal Real Madrid per violazione della privacy in un sondaggio sull’arbitraggio spagnolo (As)

Ilhail presidenteLiga e vice presidenteFedercalcio spagnola Javier. Il club presieduto da Florentino Perez accusadi non aver mantenuto il segreto professionale su un voto in merito all’operato dell’arbitraggio.Ildenunciaper aver violato il diritto di riservatezzaSecondo quanto riportato da As:Il Consiglio Superiore dello sport (Csd) ha presentato al Tribunale amministrativo dello sport (Tad) la denuncia delcontro Javierper non aver mantenuto il segreto delle deliberazioni dell’Assemblea e aver violato la riservatezza del voto del club in un “anonimo” effettuato nell’aprile 2023 in merito al parere. Il Csd ha inviato al Tad una richiesta motivata di avviare un’indagine.