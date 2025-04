173 anniversario della Polizia di Stato Valditara | Con il Protocollo si promuove il rispetto delle regole

In occasione del 173° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara rende omaggio al quotidiano impegno del personale in divisa. L'attenzione si è concentrata sull'attività svolta da donne e uomini che, con senso del dovere e dedizione, assicurano la tutela della sicurezza pubblica, il rispetto della legalità e la salvaguardia delle libertà individuali.

