Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Ravenna | una folla si raduna per accoglierli

Carlo III e della Regina Camilla. I sovrani britannici saranno a Ravenna, dove visiteranno anche la tomba di Dante. Nel frattempo, una folla di persone si è radunata davanti alla chiesa di San Francesco per accoglierli. In questa ultima tappa italiana, i reali saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale. Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Ravenna: una folla si raduna per accoglierli Leggi su Tgcom24.mediaset.it Si conclude oggi, venerdì 10 aprile, il viaggio di quattro giorni in Italia di ReIII e della. I sovrani britannici saranno a, dove visiteranno anche la tomba di Dante. Nel frattempo, unadi persone si èta davanti alla chiesa di San Francesco per. In questa ultima tappa italiana, i reali saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale.

Re Carlo a Ravenna: dopo lo storico discorso in parlamento si chiude viaggio in Italia dei sovrani - A Ravenna in tanti attendono l'arrivo di re Carlo e Camilla. Carlo e Camilla oggi a Ravenna, l’abbraccio della città ai reali inglesi: la diretta. Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | Dopo gli incontri a Roma con Mattarella e Papa Francesco la giornata in Romagna. Re Carlo e Regina Camilla oggi a Ravenna con Mattarella. Carlo e Camilla in visita dal Papa e poi la cena di Stato al Quirinale. Fuori programma di Carlo e Camilla: passeggiata per le vie del centro di Roma e gelato in uno storico bar. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla oggi a Ravenna, l’abbraccio della città ai reali inglesi: la diretta - E’ il grande giorno: attesi alle 13.30 dopo essere sbarcati all’aeroporto di Forlì, folla in piazza San Francesco. La tappa in Romagna del re e della regina del Regno Unito raccontata in tempo reale ... (msn.com)

Re Carlo e Camilla, la foto dell’incontro a sorpresa con il Papa - Sorridente e senza l’ausilio dell’ossigeno, Papa Francesco è apparso in ottima forma nella fotografia diffusa dalla Sala Stampa vaticana che lo ritrae insieme a Re Carlo III e alla Regina Camilla. L’i ... (panorama.it)

Re Carlo e Camilla a Ravenna, oggi visita anche alla tomba di Dante. DIRETTA - Oggi ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici. Carlo e Camilla a sorpresa sono stati anche da Papa Francesco. La visita, già in agenda ma poi annullata per le condizioni di salute del ... (tg24.sky.it)