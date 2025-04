Quotidiano.net - Speranza di vita a 65 anni aumenta: impatto sui requisiti pensionistici dal 2027

Ladia 65ha raggiunto i 21,2e questo aumento è coerente con le previsioni di un incremento di tre mesi deiper la pensione di vecchiaia e per quelli dell'anticipata a partire dal. Lo hanno affermato i rappresentanti dell'Inps in una audizione sulla transizione demografica ricordando che per l'incremento è necessario un decreto del ministero dell'Economia entro il 2025 "Esiste quindi un margine temporale di intervento - dicono - qualora il legislatore decidesse, come avvenuto in passato, di sterilizzare gli aumenti dei". Nella memoria presentata in Parlamento si stima che la spesa pubblica per le pensioni raggiunga nel 2025 il 15,3% del Pil a quota 289,35 miliardi. La spesa rispetto al Pil poi crescerà ancora fino a toccare il 17,1% nel 2040 con l'uscita verso la pensione delle generazioni del baby boom.