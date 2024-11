Lanazione.it - Kemp tesserato. Subito in campo con Paschall

Mauriceè a tutti gli effetti un giocatore dell’Estra. La società a tempo di record è riuscita a tesserare in tempo il giocatore che sarà così a disposizione di coach Zare Markovski per la partita di questa sera contro Treviso.è arrivato a Pistoia nella giornata di giovedì e, dopo aver espletato le visite mediche di rito e gli adempimenti burocratici, ha sostenuto un solo allenamento con la squadra. Troppo poco per dire che questa sera sarà sicuramente della partita, ma è anche vero che Pistoia si trova in una situazione di emergenza dal momento che Andrew Smith ha accusato un risentimento all’adduttore che da quando è arrivato praticamente lo ha costretto a rimanere fermo. Le condizioni dell’ala americana naturalizzata lettone preoccupano coach Zare Markovski ed il suo staff al punto che solo all’ultimo scioglieranno le riserve sui chi saranno i sei stranieri a scendere in