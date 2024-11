Agi.it - Georgiana super ricercata arrestata in Italia, era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi

AGI - Si è conclusa con l'arresto all'aeroporto di Fiumicino la lunga latitanza di una 43ennea livello internazionale con 'Red Notice Interpol' per omicidio volontario e violazione della legge sulle armi. Maka Katibashvili,dei 100più, è stataieri dalla Polizia al suo arrivo nello scalo romano dalla Turchia, dove era stata rintracciata. La donna, ritenuta affiliata all'organizzazione criminaledi stampo mafioso 'Thieves in law', deve scontare in21 anni di carcere quale basista nell'omicidio di un connazionale assassinato a Bari nel dicembre 2012, nell'ambito dello scontro tra clan georgiani per il controllo di settori del business legale. Indagini svolte, all'epoca dei fatti, dalla Procura della Repubblica e dalla Squadra Mobile di Bari.