Corriere dello Sport – l'investitura di Gasperini e un mercato da top

2024-11-30 18:45:21 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:L’Atalanta si coccola un altro talento del vivaio: Marco Palestra, classe 2005, è infatti considerato uno dei predestinati del calcio italiano. Esterno moderno, versatile, è apprezzato per la disinvoltura con cui utilizza entrambi i piedi e per la naturalezza con cui gioca sia a sinistra sia a destra. In Nazionale, il 19 novembre contro l’Ucraina, ha conquistato in un attimo gli osservatori dei club stranieri presenti sugli spalti. L’elemento che è emerso è la maturità con cui interpreta il ruolo.L’Atalanta, da parte sua, non ha cambiato idea: il ragazzo è un elemento fondamentale della rosa tanto che nei mesi passati, nonostante l’abbondanza nel reparto, sono state rispedite al mittente le offerte del Monza e del Venezia, oltre a quelle arrivate dal Rennes e da alcune società della Premier League.