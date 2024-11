Liberoquotidiano.it - Come si è "bruciato" 5 milioni di euro: una bomba sul compagno Maurizio Landini

Più che furiosoè doloso. Strepita contro il «lavoro povero» ma con lui la Cgil ha sottoscritto 22 contratti nazionali che prevedono stipendi inferiori ai 9all'ora, soglia del “salario minimo” invocato dalla sinistra. Nel dettaglio: a maggio ha detto “sì” ai 5del contratto nazionale della vigilanza privata, confermando quello precedente;ha dato il via libera ai 7,1per l'industria del vetro e delle lampade; un centesimo in meno per gli operai agricoli e i florovivaisti; sempre il sodale di Elly ha approvato i 7,9per gli addetti all'industria delle calzature; e ancora si scende ai 7,6l'ora per l'industria armatoriale. Per di più i valori inglobano la quota corrispondente al “tfr”, alla tredicesima e alla quattordicesima. Le cifre sono della “Fondazione Studi Consulenti del Lavoro”, che ha fatto un'analisi su 63 contratti collettivi più rappresentativi in mezzo ai 946 depositati al Cnel.