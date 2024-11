Ilrestodelcarlino.it - Arredi e giochi inclusivi. Ecco il turismo accessibile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

COMACCHIO I turisti con disabilità, e le loro famiglie, che desiderano trascorrere una vacanza nel distretto turistico-balneare regionale ora possono dire "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me". Da giovedì scorso, infatti, è attivo il sito web welcome-everybody.emiliaromagna.it/, collegato al portale Emilia Romagna, che offre informazioni utili al turista con bisogni particolari che desidera trascorrere una vacanza in uno dei 14 comuni costieri dell’Emilia-Romagna, dai Lidi di Comacchio a Cattolica. Il portale offre informazioni sui servizi presenti nelle varie destinazioni (presidi sanitari, attività sportive, culturali e ricreative) e sulle caratteristiche di varie strutture (alberghi, camping, musei, stabilimenti balneari, ristoranti): il tutto fornito direttamente dagli operatori turistici aderenti, che ad oggi ammontano a 150.