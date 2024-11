Puntomagazine.it - Acerra, rapine violente: arrestate tre persone

. Lefurono particolarmente cruente tanto che le vittime furono costrette a rivolgersi al personale sanitari per le lesioni patiteNelle prime ore della mattinata odierna, personale del Commissariato P.S. diha eseguito alla ordinanza applicativa di misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, per due indagati e degli arresti domiciliari per un tezo indagato. Ad emettere la misura il GIP presso il Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura. tre indagati sono tutti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, diverseai danni di giovani vittime. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli.In particolare, ai destinatari della misura cautelare è contestato di aver commesso, nel mese settembre scorso, treparticolarmente cruente.