Un accordo di doppio titolo rafforza l'asse a vocazione industriale Bergamo-Stoccarda

. A partire dall’anno accademico 2024-2025 gli studenti immatricolati nel corso di laurea magistrale di UniBg in Mechatronics and Smart Technology Engineering hanno la possibilità di scegliere di ottenere ilrilasciato dall’ateneo orobico e dall’Università di.Gli studenti potranno seguire il primo anno ae poi completare la formazione seguendo il secondo anno nel Master of Science in Mechatronics del capoluogo del Baden-Württemberg. Analogamente, gli studenti tedeschi potranno frequentare il primo anno nel loro ateneo e il secondo in UniBg.I due corsi sono accomunati da una didattica fortemente innovativa che lascia ampio spazio ad attività laboratoriali e a progetti formativi da svolgersi in collaborazione col mondo. Un ulteriore elemento di valore per l’, che non sancisce soltanto una collaborazione accademica, ma è una concreta occasione dire le sinergie tra due territori a fortecome l’area lombarda e la regione del Baden.