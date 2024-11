Spazionapoli.it - Stadio Maradona come il Bernabeu: finalmente l’annuncio, per i tifosi una svolta attesa anni

Se n’è parlato per, era anche un sogno di Aurelio De Laurentiis e ora può realizzarsi: lopuòdiventareildi MadridPer diventare un club di livello internazionale, il Napoli sogna di acquistare unodi proprietà. DaAurelio De Laurentiis aspira ad avere il Diego Armando, che attualmente è stato solo ceduto in concessione al club azzurro per i mesi legati alla stagione sportiva. E questo, chiaramente, impedisce alla formazione partenopea di poter fare alcuni accorgimenti che permetterebbero all’impianto di essere all’altezza dei migliori stadi d’Europa.Nelle scorse ore, però, l’amministrazione comunale di Napoli ha deciso di dare vita ad un sogno di migliaia di appassionati e soprattutto cittadini: lodiventerà praticamentelodi Madrid.