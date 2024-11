Gaeta.it - Scoperta a Giugliano: serra di cannabis di alta tecnologia smantellata dai Carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Ihanno individuato unaprofessionale per la coltivazione diin Campania, precisamente in via San Francesco a Patria, nella zona di Varcaturo. Laha portato all’arresto di tre uomini, tutti con precedenti penali puliti, e ha rivelato una serie di sofisticate tecnologie utilizzate per la coltivazione della droga.Il ritrovamento dellaLa, installata in un’abitazione, era equipaggiata con un sistema avanzato in grado di regolare ventilazione, umidità, irrigazione e illuminazione artificiale, ricreando così un ambiente favorevole alla crescita delle piante. Non solo l’aspetto tecnico dell’operazione si è rivelato impressionante, ma anche la fonte di energia utilizzata per alimentare questi dispositivi ha fatto sorgere preoccupazioni: ihanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.