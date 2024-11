Unlimitednews.it - Nasce SAE Comics, una nuova realtà per il fumetto

ROMA (ITALPRESS) – Su iniziativa della Fondazione Pescarabruzzo e del Gruppo SAE Spa prende vita SAESrl, un nuovo soggetto dedicato al mondo dele della comunicazione integrata ad esso riferibile.La SAESrl, con sede a Pescara in Corso Umberto I, 83,con un capitale sociale di 300.000 euro, di cui il 51% è stato sottoscritto da SAE Spa, gruppo guidato dall’abruzzese Alberto Leonardis che spazia dall’editoria locale (Tirreno,Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio,Ferrara e altre testate) alla comunicazione integrata con Next Different, e il 49% dalla Fondazione Pescarabruzzo. Questo progetto mira a diventare un punto di riferimento per l’intera filiera del, dall’illustrazione e produzione editoriale, a mostre ed eventi, fino all’animazione e al cartoon, contribuendo a meglio far apprezzare il sempre più affascinante ruolo della Nona Arte.