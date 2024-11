Isaechia.it - Milly Carlucci si espone sul caso Angelo Madonia: “Distratto da cose personali, non c’erano le condizioni per continuare”

Leggi su Isaechia.it

, professionista e maestro di Ballando con le Stelle, è stato definitivamente licenziato dal programma. Secondo la versione del diretto interessato, sarebbe più opportuno dire che sia stato invitato a ritirarsi.Il ballerino si era spesso messo – o trovato – al centro di screzi, battibecchi e polemiche con la giuria, che in effetti sembravano esulare dal fulcro primario della trasmissione: la competizione dei Vip. La maggior parte delle volte i dissapori sono intercorsi con Selvaggia Lucarelli. Per di più, tra quest’ultima e Sonia Bruganelli, attuale compagna di, non è mai corso buon sangue.Federica Pellegrini, sua allieva, si trova quindi a dover ripartire da zero. A sostituireè subentrato uno storico volto di Ballando che tenterà di stabilire con lei la sintonia necessaria alla gara in tempi record, soprattutto alla luce della vicinissima finale: Samuel Peron.