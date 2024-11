Sport.quotidiano.net - Lautaro Martinez non candidato al "Best Man player Fifa". Marotta: "Una sorpresa"

Milano –non è tra i candidati dellaal TheMan. La notizia arrivata questa mattina ha sorpreso non poco il giocatore e la stessa Inter, che ha commentato attraverso il presidente Beppe. "È sorprendente e deludente chenon sia stato considerato tra i candidati del TheMandelladopo una stagione eccezionale - sono le parole del massimo dirigente - Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l'Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo.merita più rispetto e un riconoscimento maggiore" "Questa esclusione - conclude il dirigente nerazzurro - sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l'impatto che ha avuto nelle partite decisive.