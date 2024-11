La rete di Jhon sessant’anni dopo Nielsen Il difensore acquistato per 85 milioni ora ha una valutazione attorno ai 20 Lucumi un gol storico e il pressing di Madrid Real e Atletico hanno puntato il colombiano

Sport.quotidiano.net - La rete di Jhon, sessant’anni dopo Nielsen. Il difensore, acquistato per 8,5 milioni, ora ha una valutazione attorno ai 20. Lucumi, un gol storico e il pressing di Madrid. Real e Atletico hanno puntato il colombiano

entra nella storia del Bologna. Adi distanza dallasegnata da Haraldcontro l’Anderlecht nell’allora Coppa dei campioni, il primo gol del club rossoblù in Champions League porta la sua firma e coincide pure con la prima marcatura delcon il Bologna. Ci sarebbe da gioire, se non fosse che a rovinare il quadro ci sia di mezzo il ko con il Lille, che di fatto ha il sapore della sentenza sull’uscita di scena in Europa dei rossoblù. Il gol è una piccola luce nel tunnel del secondo ko consecutivo tra campionato ed Europa che racconta le difficoltà di questa stagione con le big, ma conferma una volta di più ciò che ha raccontato l’inizio di stagione alla voce del mancato apporto dei nuovi acquisti: il sostituto di Riccardo Calafiori il Bologna ce l’aveva già in casa, nonostante gli arrivi di Erlic (7dal retrocesso Sassuolo) e Casale, acquisito in prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto da 7,5 che diventerà obbligo se il Bologna dovesse strappare la qualificazione a una competizione europea per la prossima stagione.